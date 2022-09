L'Etat de New York déclare l'état d'urgence pour la polio

La polio a été détectée en juillet dans des échantillons d'eaux usées du Rockland County, dans l'État de New York. À la mi-août, le virus a également été découvert dans la ville de New York. Depuis, des traces ont aussi été trouvées dans les eaux usées d'Orange et Sullivan.

Les services de santé de l'État de New York déplorent qu'insuffisamment de personnes sont vaccinées contre la maladie. En déclarant l'état d'urgence, la gouverneure espère que devantage de personnes se feront vacciner et qu'il sera également possible pour les soignants, les pharmaciens et les sages-femmes d'administrer le sérum.

Le virus serait également en train de se propager mondialement. Dans la région de Jérusalem, des cas ont été signalés tandis que des traces du virus ont été détectées dans les eaux usées de Londres.

La polio, maladie incurable, peut entraîner une paralysie mais peut facilement être évitée grâce au vaccin. En Belgique, la vaccination contre la polio est obligatoire.