Disparition de Natacha de Crombrugghe : de nouvelles informations sur le corps retrouvé au Pérou

Dans la semaine, un squelette a été retrouvé dans la région péruvienne (province de Caylloma) où la jeune touriste belge Natacha de Crombrugghe est portée disparue depuis le 24 janvier dernier. Dans un premier temps apparenté à la Bruxelloise de 28 ans, ses parents ont démenti : "Il s'agit juste d'un vieux crâne macabrement mis en scène avec des jambes faites de morceaux de rames ou de bois ! Il y a peu de chance que ce soit Natacha", ont-ils déclaré à belga mercredi

Ce dimanche cependant, plusieurs médias locaux rapportent que le corps trouvé appartiendrait à une "jeune femme blanche entre 25 et 30 ans". La cause du décès n'est pas encore connue, mais la femme serait décédée il y a quatre mois ou plus. Les résultats des analyses devraient être annoncés dans un délai de cinq à sept jours, selon le journal El Popular.

La dépouille entière a été transportée vers la ville d’Arequipa, où elle a été soumise à une autopsie et à une analyse ADN.