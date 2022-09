"Dictature parfaite, de tyrannie parfaite" : Au Nicaragua, Daniel Ortega descend l'Eglise catholique

Daniel Ortega s'est montré en colère face aux tensions entre l'Etat et l'Eglise catholique au Nicaragua.

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a qualifié mercredi soir l'Eglise catholique de "dictature parfaite, de tyrannie parfaite" deux semaines après que le pape François a assuré qu'"il y a un dialogue" avec Managua. "Qui élit les curés ? Qui élit les cardinaux ? Qui élit le pape ? (...) c'est une dictature parfaite, une tyrannie parfaite !" s'est exclamé M. Ortega dans un discours à l'occasion du 43e anniversaire de la fondation de la police nicaraguayenne.

Le pape François a insisté le 15 septembre sur la nécessité de "ne jamais arrêter le dialogue" avec le Nicaragua, où les tensions croissent entre l'Etat et l'Eglise catholique.

En mars, le Nicaragua avait expulsé l'ambassadeur du Vatican. Et en août, Mgr Rolando Alvarez, critique du régime, a été arrêté et "assigné à résidence", selon la police qui a invoqué des activités "déstabilisantes et provocatrices" de l'évêque.

Faisant fi de la main tendue du pape, le président Ortega a attaqué violemment l'Eglise catholique. "Moi, je dirais à sa Sainteté le pape, bien respectueusement, aux autorités catholiques -je suis catholique- comme chrétien, je ne me sens pas représenté", a-t-il dit en évoquant "l'histoire terrible" de l'Eglise, citant pêle-mêle l'inquisition et les abus contre les enfants autochtones au Canada.

"Nous les entendons parler de démocratie", a-t-il ironisé, en recommandant que tous les ecclésiastiques - des prêtres au pape, en passant par les cardinaux - soient élus par les fidèles.