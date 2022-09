L'ouragan Ian menace le sud-est des Etats-Unis après avoir meurtri la Floride

Avec ses vents violents, ses pluies torrentielles et les inondations qui ont suivi, Ian, qui était alors un ouragan de catégorie 4, sur une échelle qui en compte 5, a provoqué la mort d'au moins 12 personnes en Floride, selon les autorités qui ont souligné que le bilan pourrait s'alourdir dans les jours qui viennent.

Rétrogradé en catégorie 1, Ian charrie désormais des rafales soufflant jusqu'à 140 km/h et menace de "submersions marines potentiellement mortelles" les côtes des Carolines du Sud et du Nord, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC), qui a placé toute la côte de la Géorgie à la Caroline du Nord en alerte ouragan.

Ian, qui se situait à 08H00 locale (12H00 GMT) à 175 km au sud-est de Charleston en Caroline du Sud, devrait toucher terre vendredi en début d'après-midi et ensuite "rapidement s'affaiblir" en progressant entre vendredi et samedi, selon l'organisme.

"Maisons détruites"

La Floride continuait vendredi à découvrir l'ampleur des dévastations, avec des images de rues transformées en canaux d'eau trouble, de bateaux projetés à terre comme de simples jouets et des maisons fracassées.

"Les images de maisons détruites à Fort Myers Beach sont très inquiétantes, et c'est vraiment l'épicentre mais cela a été une tempête si forte qu'il y a aussi des dégâts à l'intérieur des terres", a précisé le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, lors d'une conférence de presse.

"Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride", avait prévenu de son côté jeudi Joe Biden lors d'une visite des locaux de l'agence fédérale qui lutte contre les catastrophes naturelles, la Fema.

Le président américain a indiqué vouloir se rendre dès que possible dans l'Etat du sud, mais aussi sur le territoire américain de Porto Rico, île également dévastée récemment par l'ouragan Fiona.

Le président a également déclaré l'état d'urgence en Caroline du Sud, y envoyant des renforts fédéraux, selon un communiqué.

"Bruits terrifiants"

Vendredi, près de 2 millions de foyers ou commerces restaient privés d'électricité, sur un total de 11 millions, selon le site spécialisé PowerOutage.

A Fort Myers, la crue a submergé certains bateaux, en poussant d'autres jusque dans les rues du centre-ville.

"C'étaient des bruits terrifiants, avec des débris qui volaient partout, les portes en l'air", a témoigné jeudi un habitant témoin de la destruction, Tom Johnson.

Parallèlement, les recherches se poursuivaient pour retrouver 17 passagers d'un bateau de migrants qui a chaviré mercredi près de l'archipel des Keys.

A Punta Gorda, petite ville côtière située sur la trajectoire de l'ouragan, Ian a déraciné certains arbres et renversé poteaux électriques et panneaux de signalisation. Ses pluies ont inondé les rues de la marina, où l'eau arrivait encore jusqu'aux mollets jeudi matin.

"C'était incessant, ça soufflait sans cesse au-dessus de nos têtes. On entendait le métal frapper contre le bâtiment. Il faisait sombre. On ne savait pas ce qu'il se passait dehors", a relaté un habitant, Joe Ketcham.

Les pluies liées à l'ouragan Ian ont été accrues d'au moins 10% en raison du changement climatique, selon une première étude rapide de scientifiques américains rendue publique vendredi.

"Le changement climatique n'a pas causé l'ouragan, mais il l'a rendu plus humide," a expliqué Michael Wehner, du Laboratoire National Lawrence Berkeley, dépendant du département fédéral américain de l'énergie, un des scientifiques ayant participé à cette étude.

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d'ouragans.

Avant la Floride, Ian avait frappé Cuba, y faisant trois morts et d'importants dégâts et laissant de nombreux foyers sans électricité.

Des dizaines de personnes sont descendues jeudi soir dans les rues du quartier de Cerro, à La Havane, pour protester contre l'absence d'éclairage.