Orlene devient "un ouragan majeur" près des côtes du Mexique

Il "s'est transformé en ouragan majeur" avec des vents violents de 185 km/h, a indiqué le NHC, basé à Miami, dans son dernier bulletin à 06H00 GMT.

"Orlene s'est intensifé en ouragan de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson" qui en compte 5, a pour sa part indiqué la Commission nationale de l'eau (Conagua) dans un communiqué. L'ouragan est situé à 205 km de Playa Perula, dans l'Etat de Jalisco (ouest) où il a occasionné de fortes pluies.

Il se déplace vers le nord à la vitesse de 7 km/h et "selon la trajectoire prévue, le centre d'Orlene doit passer près ou sur les Islas Marias dimanche dans la nuit ou lundi matin et atteindre la côte du Mexique continental" le même jour, a détaillé le NHC.

L'ouragan a entraîné "des pluies intenses" du sud au nord du littoral mexicain accompagnées "de vents forts et d'une forte houle", a déclaré sur Twitter le bureau de la Protection civile qui a exhorté les habitants des zones à risque à trouver refuge dans des abris provisoires.

La Marine a quant à elle fermé les ports dans les Etats de Nayarit et Jalisco.

Les côtes atlantique et pacifique du Mexique sont exposées chaque année aux ouragans, en général entre mai et novembre. En octobre 1997, plus de 200 personnes étaient mortes lors du passage de Paulina sur les côtes du Pacifique.