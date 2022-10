Accueil International Amérique Buckhead, ce quartier américain symbole d'une société fragmentée: "Ici les Noirs et les Blancs ne se mélangent pas" Les tentatives de sécession de ce quartier d’Atlanta révèlent une société toujours plus fragmentée. Maxence Dozin, en voyé spécial à Atlanta

Débarquer dans le quartier huppé de Buckhead, au nord d’Atlanta, peut donner un certain tournis, sauf à être déjà un habitué des grandes métropoles américaines et de leurs édifices dépassant souvent les cinquante étages, comme c’est le cas à New York. À une différence près. Contrairement...