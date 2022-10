Biden a réitéré son "engagement à toute épreuve (des Etats-Unis) à défendre le Japon" suite au tir de missile nord-coréen

Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont, lors d'un entretien téléphonique mardi, "condamné ensemble (...) avec la plus grande fermeté" le tir par la Corée du Nord d'un missile balistique au-dessus du Japon, selon la Maison Blanche. Le président américain a également, dans cette conversation, réaffirmé "l'engagement à toute épreuve (des Etats-Unis) à défendre le Japon", et les deux dirigeants ont promis par ailleurs de "continuer à coordonner étroitement leur réponse immédiate et à plus long terme, au niveau bilatéral, au niveau trilatéral avec la Corée du Sud, et au niveau international", selon un communiqué de la Maison Blanche.

La Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) qui a survolé le Japon, une première depuis 2017, conduisant Tokyo à activer son système d'alerte et demander aux habitants de certaines régions de se mettre à l'abri.

Joe Biden et Fumio Kishida sont "décidés à poursuivre les efforts pour limiter la capacité de la Corée du Nord à mener ses programmes illégaux de missiles balistiques et d'armes de destruction massive," note encore la Maison Blanche.