Biden n'exclut pas de rencontrer Poutine au sommet du G20: "Cela reste à voir"

Le président américain Joe Biden n'a pas exclu jeudi une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine durant le sommet du G20 en novembre à Bali, en Indonésie. "Cela reste à voir", a-t-il dit à des journalistes, interrogé sur la possibilité d'échanger directement avec le président russe pendant le sommet.

La Maison Blanche avait auparavant déclaré qu'une telle rencontre n'était pas impossible.

Mais les projets de voyage des deux dirigeants restent à confirmer. L'exécutif américain avait déclaré que si Vladimir Poutine se rendait au sommet du G20, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait aussi y participer, même si son pays n'est pas membre du groupe.

Joe Biden s'était par ailleurs dit "sûr" d'avoir une rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping si ce dernier venait à Bali.

Il n'est pas certain que Vladimir Poutine et Xi Jinping seront présents. L'invasion de l'Ukraine a isolé la Russie sur la scène internationale, et le dirigeant chinois limite ses déplacements à l'étranger à cause du Covid-19.

En août, le président indonésien Joko Widodo avait indiqué dans une interview à Bloomberg que les présidents russe et chinois assisteraient bien au sommet.