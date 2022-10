La justice américaine soupçonne que Trump n'a pas restitué tous les documents d'État

Les enquêteurs américains doutent que Donald Trump ait rendu tous les documents gouvernementaux qu'il conservait chez lui, une opinion que le ministère de la Justice a communiqué aux avocats de l'ancien président ces dernières semaines, soulignant que tous devaient être restitués, rapportent vendredi plusieurs médias américains.

En août dernier, le FBI avait perquisitionné Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, saisissant des cartons de documents confidentiels que le républicain n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison Blanche, malgré de multiples demandes. Or, une loi de 1978 oblige tout président américain à transmettre l'ensemble de ses e-mails, lettres et autres documents de travail aux Archives nationales.

Des dizaines de dossiers vides marqués comme contenant des informations classifiées ont également été trouvés lors de la perquisition. On ignore ce qu'il est advenu des documents initialement contenus dans ces dossiers, rapportent le New York Times, CNN et Bloomberg. Selon ces médias, les mesures envisagées par le gouvernement américain pour récupérer ces documents sont encore inconnues. Une nouvelle perquisition pourrait faire partie des possibilités.