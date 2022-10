Accueil International Amérique Aux Etats-Unis, la revanche des petites villes, effet insoupçonné du Covid États-Unis Un grand nombre de localités offrent des incitants financiers pour attirer de nouveaux habitants. Maxence Dozin, Envoyé spécial à Muscle Shoals (Alabama) ©Shutterstock

La pandémie de coronavirus a redistribué les cartes sous bien des aspects aux États-Unis, et c’est principalement sur le marché du travail que ses effets se sont révélés les plus inattendus. L’offre et la demande en matière d’emploi en ont d’abord été profondément remaniées. Si les salariés américains sont réputés être travailleurs dans l’âme, certains ont en effet redécouvert les joies du farniente durant le confinement. Une fois celui-ci levé, ils se sont montrés nettement plus exigeants dans...