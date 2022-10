Méthodes dépassées ou nivellement par le bas? Un professeur d'université viré pour des corrections trop sévères

L'affaire fait grand bruit aux Etats-Unis. Maitland Jones Jr., 84 ans, professeur de chimie à l'Université de New York (NYU) et sommité dans son domaine a été licencié par son établissement suite à une pétition d'étudiants. 82 étudiants parmi ses 350 se sont en effet plaints d'un cours "trop difficile", d'un "manque de ressources pédagogiques et d'aides".

"Nos résultats ne reflètent pas les efforts fournis dans le cadre de ce cours. Il est temps de comprendre qu'une classe avec un tel pourcentage d'abandons et de mauvaises notes est malsain. La réputation de l'institution est en jeu", ont expliqué les étudiants signataires.

Il n'en fallait pas plus pour que le débat s'enflamme. Certains dénoncent en effet les pratiques d'un enseignant qui n'ont jamais évolué au cours de sa carrière. D'autres pointent un nivellement par le bas dans les établissements supérieurs américains.

Conflit générationnel

Lors du licenciement du professeur, intervenu en août 2022, l'université avait déclaré avoir pris cette décision suite à un "nombre élevé d'abandons et de mauvaises évaluations de ce cours." "Il y avait également des plaintes au sujet du manque de réactivité, de la condescendance et du manque de transparence dans la notation du professeur."

Depuis des années, l'exigence et la sévérité du professeur sont connues. Son cours de chimie organique est l'un des plus difficiles lors de la première année de médecine. Ses collègues confirment d'ailleurs que le professeur n'a jamais changé de méthode au cours de sa carrière. Mais alors qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Pour certains, ce serait dû à un conflit générationnel. Les étudiants actuels n'apprécient en effet pas le manque de soutien dans le cours. Ils ne sont donc pas contre des cours difficiles mais veulent plus d'accompagnement.

Nivellement par le bas

Pour d'autres, principalement des soutiens au professeur, cela est dû à un nivellement par le bas. Pour le Dr Stanley Goldfarb, ancien doyen associé du programme d'études à la Perelman School of Medicine de l'Université de Pennsylvanie, "ce genre d'abaissement de la norme est courant dans les facultés de médecine". Dans le NY Post, il explique que "répondre sans fin aux demandes des étudiants lorsqu'il s'agit de diluer les normes et de réduire la rigueur académique est une prescription pour un désastre dans les soins de santé américains."

Pour Paramjit Arora, un professeur de chimie qui a longtemps travaillé avec Maitland Jones Jr., l'université n'a vu que le côté mercantile du problème. "Ils veulent des étudiants heureux qui disent du bien de leur école afin que plus de gens postulent", explique-t-il au New York Times.

L'université, elle, a proposé aux étudiants et étudiantes de "revenir sur leurs notes". Pas sûr toutefois que cela éteindra complètement la polémique.