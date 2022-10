Gros sous et petit comité : comment Biden fait campagne pour les démocrates

Il n'est pas l'orateur le plus éloquent et il n'est certainement pas le président le plus populaire, mais c'est sur un autre terrain que les démocrates attendent Joe Biden avant les élections législatives : celui de l'argent. A l'approche du scrutin du 8 novembre, le démocrate de 79 ans sillonne le pays, allant à la rencontre de riches sympathisants pour remplir les caisses de son parti, qui espère au moins maintenir son emprise sur le Sénat, l'une des deux chambres du Congrès américain.

Jeudi, il le fera par exemple encore une fois, à Los Angeles.

L'assistance triée sur le volet de ces "fundraisers", ces levées de fonds, peut espérer, parfois, des déclarations choc. Le 6 octobre, en petit compté, dans le salon new-yorkais de James Murdoch, fils du magnat des médias Rupert Murdoch, Joe Biden a lâché que le monde courait un risque d'"apocalypse" nucléaire pour la première fois depuis la Guerre froide.

La phrase a fait le tour des médias, comme lorsque le président a reproché aux partisans de Donald Trump d'adhérer à une idéologie de "semi-fascisme", le 25 août, également lors d'un événement de levée de fonds.

Ni caméras ni escarpins

Quelques journalistes sont admis, à bonne distance et seulement pour les propos introductifs du président, lors de ces rencontres qui naviguent entre engagement partisan et prérogative présidentielle. Caméras, appareils photos et micros sont en revanche interdits.

Le 22 septembre, dans un appartement doté d'une vue à couper le souffle sur New York, le milliardaire et philanthrope Henry Laufer et son épouse Marsha avaient aussi demandé à leurs invités de quitter leurs escarpins ou d'enfiler des chaussons pour ne pas abîmer les sols. Joe Biden, lui, avait pu garder ses chaussures.

Le président, qui en près de 40 ans de vie politique a compilé un carnet d'adresses volumineux, se trouve là en terrain connu. Il parle de géopolitique, de droit à l'avortement et des fins de mois difficiles de la classe moyenne face à des financiers et des entrepreneurs, parfois une célébrité.

La rock star Jon Bon Jovi faisait ainsi partie de la quinzaine de personnes venues écouter Joe Biden la semaine dernière dans l'opulente villa du gouverneur du New Jersey Phil Murphy, un événement qui a permis de lever un million de dollars.

Un porte-parole du parti démocrate affirmait récemment que "grâce en grande partie au président Biden", qui depuis janvier a participé à douze "fundraisers", le parti avait levé 107 millions de dollars cette année.

Des millionnaires aux usines

Le président américain multiplie aussi les déplacements moins mondains. Loin des millionnaires, il visite par exemple des usines pour vanter ses programmes de relance industrielle et martèle un discours bien rodé, émaillé d'anecdotes imagées, sur les préoccupations qu'évoquent les Américains "autour de la table de la cuisine".

Mais tous les candidats ne se précipitent pas pour apparaître aux côtés d'un Joe Biden qui, malgré un mieux depuis l'été, reste à la peine dans les sondages. Dans l'Ohio, le candidat démocrate au Sénat Tim Ryan a par exemple catégoriquement exclu une participation du président à sa campagne.

Les dépenses engagées pour ces "midterms" se comptent en centaines de millions de dollars, et c'est à qui pourra mobiliser le plus d'argent dans certains Etats clés. L'Arizona par exemple, où le milliardaire Peter Thiel a misé gros sur le candidat républicain au Sénat.

"C'est généralement le candidat qui dépense le plus qui gagne. Cette tendance est plus forte pour la Chambre des représentants que pour le Sénat, mais est vraie pour les deux chambres du Congrès", constate l'organisation non-gouvernementale Open Secrets, qui décortique le financement des campagnes électorales américaines.

L'ONG a relevé qu'en 2020, lors des dernières législatives, près de 88% des scrutins à la Chambre des représentants, et un peu plus de 71% des courses au Sénat avaient été remportées par le candidat ou la candidate disposant du plus gros budget.

En 2018, la proportion était de plus de 88% pour la Chambre des représentants, et de plus de 82% pour le Sénat.