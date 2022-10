Brésil: la campagne d'un bolsonariste interrompue par une fusillade

L'ex-ministre brésilien Tarcisio de Freitas, candidat bolsonariste au poste de gouverneur de Sao Paulo, a dû interrompre lundi une visite dans une favela en raison d'une fusillade, ont annoncé les autorités locales. "Lors de la visite au premier pôle universitaire de (la favela de) Paraisopolis, nous avons été attaqués par des criminels", a écrit sur Twitter cet ancien ministre des Infrastructures du président d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Les autorités de l'Etat de Sao Paulo, le plus riche et plus peuplé du Brésil, ont assuré qu'une enquête était en cours pour établir s'il s'agissait ou non d'une tentative d'attentat visant le candidat.

Des images publiées dans les médias brésiliens montrent M. de Freitas et son équipe accroupis à l'intérieur d'un bâtiment pour se protéger des tirs.

Ils ont ensuite été évacués et personne n'a été blessé, a assuré le général Augusto Heleno, ministre du Cabinet de sécurité institutionnelle, révélant par ailleurs qu'un suspect avait été arrêté.

Située dans le sud de Sao Paulo, Paraisopolis est une des plus grandes favelas de la mégalopole, avec plus de 100.000 habitants.

Les fusillades sont courantes dans les favelas brésiliennes, quartiers pauvres marquées par les affrontements entre bandes rivales de narcotrafiquants et par les interventions souvent musclées des forces de l'ordre.

Le président Bolsonaro a réagi dans la foulée, depuis sa résidence du Palais d'Alvorada, à Brasilia.

"Nous ne disposons que d'informations préliminaires, je ne veux pas m'avancer. Mais ce qui s'est passé, que ce soit ou non (un attentat) contre lui (M. de Freitas), montre qu'il faut se préoccuper davantage des questions de sécurité", a déclaré le chef de l'Etat.

Le gouverneur sortant de Sao Paulo, Rodrigo Garcia, a annoncé dans un communiqué qu'une enquête avait été ouverte.

"Je viens de parler à Tarcisio de Freitas, il va bien, son équipe aussi. La police a agi rapidement pour assurer la sécurité de tous", a-t-il expliqué.

M. de Freitas disputera le 30 octobre le second tour de l'élection face au candidat de gauche Fernando Haddad, du Parti des travailleurs (PT) de Luiz Inacio Lula da Silva, adversaire de Jair Bolsonaro pour la présidentielle.

L'ancien ministre était arrivé en tête du premier tour, le 2 octobre, contrairement à ce que prédisaient les sondages.

La campagne électorale se déroule sous haute tension, les principaux candidats à la présidence revêtant constamment des gilets pare-balles lors de leurs apparitions publiques.

Il y a quatre ans, M. Bolsonaro avait été victime d'un attentat à l'arme blanche en plein bain de foule lors de la campagne pour la présidentielle de 2018.