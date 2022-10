La famille de George Floyd dépose une plainte de 250 millions de dollars contre Kanye West

Ce mardi, Roxie Washington, agissant au nom de sa fille mineure (qui est la seule bénéficiaire de la succession de George Floyd), a annoncé porter plainte contre l'artiste Kanye West. 250 millions de dollars de dommages et intérêts sont demandés.

"Les commentaires de Kanye West sont une tentative répugnante de minimiser la vie de George Floyd et de profiter de sa mort inhumaine", a déclaré l'avocat Pat D. Dixon III, ajoutant que l'objectif ici est de "tenir M. West responsable" de ses "remarques affligeantes" contre Floyd.

La plainte est dirigée non seulement contre Kanye West, mais aussi contre ses "partenaires commerciaux" et ses "associés". L'argument est que les commentaires de Kanye West, qui comprenaient de fausses allégations sur le meurtre de Floyd, équivalent à du "harcèlement, du détournement, de la diffamation et provocation de détresse émotionnelle".

Lors d'un récent épisode du podcast "Drink Champs", Kanye West a déclaré que "le genou du gars n'était même pas sur son cou à ce point" et a évoqué le Fentanyl comme raison de sa mort.

L'argument selon lequel George Floyd consommait du Fentanyl et souffrait d'une défaillance cardiaque, deux facteurs qui auraient menés à sa mort, est celui défendu par l'avocat de Derek Chauvin. Le policier a été condamné à 21 ans de prison pour avoir asphyxié George Floyd avec son genou. Le médecin qui a pratiqué l'autopsie du corps de George Floyd a déclaré lors du procès de Derek Chauvin, qu'il avait succombé à "un arrêt cardio-pulmonaire" qui s'est produit pendant "l'immobilisation, la contrainte et la compression du cou par les forces de l'ordre".

L'épisode de "Drink Champs" en question a, quant à lui, été retiré de YouTube depuis. En début de semaine, le co-animateur N.O.R.E. a fait plusieurs apparitions médiatiques au cours desquelles il s'est excusé pour le contenu de l'épisode et la gestion de sa sortie.