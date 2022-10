Les accusations de violences conjugales visant Herschel Walker pourraient coûter cher aux Républicains

Les élections de mi-mandat approchent à grands pas aux États-Unis, et la majorité au Sénat, pour l’instant entre les mains des démocrates de Joe Biden, va être l’objet d’une bataille intense.

Dans ce contexte, les frasques de l’ancienne star du football américain, le républicain Herschel Walker, prennent une tournure particulière. L’histoire de l’ancienne star, qui a fait les beaux jours des Cowboys de Dallas, des Vikings du Minnesota, des Eagles de Philadelphie et des Giants de New York au poste de "running back", relève désormais du sordide, et pourrait coûter cher aux Républicains… Ces derniers jours, le candidat dans l’État de Georgie a été accusé d’utilisation frauduleuse d’un badge de police, mais ce scandale n’est rien au regard des révélations sur sa vie privée. Le candidat au Sénat pro-Trump, connu pour ses positions anti-avortement, a été doublement dans la tourmente au début du mois d’octobre.

Le média américain The Daily Beast révélait ainsi que le candidat avait par le passé exhorté une de ses petites amies à avorter, lorsque celle-ci est tombée enceinte. Herschel Walker avait vivement rejeté ces accusations, qualifiant l'article de "mensonge flagrant", mais le média avait recueilli le témoignage anonyme de l'ancienne petite amie du sportif. Elle avait notamment fourni au journaliste la facture d'une clinique pratiquant des avortements, ainsi qu'un virement de la part de Herschel Walker lui étant adressé quelques jours plus tard, avec une carte lui souhaitant un "bon rétablissement".

Dans la foulée, dans une série de messages et vidéos publiés sur Twitter, son fils, Christian Walker, accusait le candidat d'hypocrisie. "Ne fais pas comme si tu étais cette grande figure morale", a-t-il lancé à son père. Avec toi, "tout n'a été que mensonges", dénonçait-il dans une vidéo. Bref, la campagne de Herschel Walker, déjà éclaboussée par plusieurs scandales, notamment des accusations de violences conjugales et la reconnaissance de trois enfants hors mariage, tourne au désastre pour le camp républicain. Si la majorité devait rester aux mains des Démocrates, Donald Trump en particulier pourrait s'en trouver blâmé…