Accueil International Amérique "Nous sommes sortis de l'enfer": Toujours plus de migrants tentent la dangereuse traversée de la jungle du Darién Le Panama se confronte à une explosion des arrivées de migrants qui ont pour objectif de rejoindre les Etats-Unis. La Libre a accompagné le commissaire européen Janez Lenarcic dans le camp de Lajas Blancas, situé à la sortie du Darién, qui s'étale sur la frontière avec la Colombie. Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





"Salimos del infierno (Nous sommes sortis de l'enfer) !" , lance une femme depuis le bateau qui s'est calé contre la rive du Rio Chucunaque, le plus long cours d'eau du Panama. Ce cri de soulagement est suivi des applaudissements des autres passagers qui célèbrent la fin d'un calvaire et le fait d'être en vie. Ces hommes, femmes et enfants viennent de traverser à pied la jungle infernale du Darién, qui s'étale sur la frontière avec la Colombie, avant de monter dans cette...