Élection présidentielle au Brésil: voici ce que disent les premiers résultats

Les Brésiliens étaient appelés aux urnes ce dimanche, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui oppose le président sortant Jair Bolsonaro (extrême-droite) à l'ex-chef d'État de gauche, Lula. Le premier espère briguer un second mandat d'affilée, tandis que le second a l'espoir de revenir au poste qu'il a occupé entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2011. Au premier tour, le 2 octobre dernier, Lula a obtenu 48% des voix, et Bolsonaro 43%. Un écart plus serré que ce qu'annonçaient les principaux sondages.

Quelque 156 millions d'électeurs devaient à nouveau voter - électroniquement - ce dimanche, et les bureaux de vote brésiliens ont fermé à 21h (17h heure locale). Le dépouillement a débuté juste après cela.

À 21h30, soit 30 minutes après le début du dépouillement, les tout premiers résultats donnaient l'avantage au président sortant, avec 52% des votes, contre 48% pour son adversaire de gauche. Mais seuls un peu plus de 10% des bulletins étaient dépouillés à ce stade. Les résultats vont évoluer au fil de la soirée, en fonction des régions dépouillées.