Midterms 2022 : comment les partis américains truquent les élections de mi-mandat ?

Alors que la bataille des midterms s’annonce serrée à la Chambre des représentants des Etats-Unis, le Parti républicain bénéficie d’un avantage inéquitable de trois à quatre sièges obtenu grâce à un savant redécoupage des cartes électorales. Focus sur le Gerrymandering, une pratique américaine qui polarise le débat politique et muselle les minorités.

Tous les dix ans, les 435 circonscriptions électorales américaines sont redessinées pour correspondre à la nouvelle réalité démographique des états. Le Texas a par exemple gagné quatre millions d’habitants ces dix dernières années, et obtient donc deux sièges supplémentaires (38 au total) à la Chambre des représentants. “Cela part d’une volonté très démocratique”, rappelle Serge Jaumain, professeur d’histoire contemporaine à l’ULB. “Mais il est clair que l'on voit, dans une série d'États, le parti au pouvoir essayer d'organiser la carte électorale à son profit pour gagner les élections. C’est à la limite de la tricherie”.

“On est dans un vortex", résume Marie Bonzom, politologue, journaliste et spécialiste des États-Unis. "Les deux partis ont organisé ce système, ils l'ont verrouillé. Aujourd'hui, on va de paroxysme en paroxysme au niveau de la radicalisation, de la polarisation. Il est difficile de voir comment on en sort.”