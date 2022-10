Brésil: Lula da Silva n'entamera son mandat avant le premier janvier 2023

Élu président du Brésil dimanche, Luiz Inacio Lula da Silva ne sera investi que le 1er janvier 2023: en attendant, il pourra former une "équipe de transition" pour préparer le terrain avant la passation de pouvoirs.

Cette transition entre l'annonce officielle du résultat de l'élection et l'investiture du nouveau président dure deux mois, bien plus qu'en France (environ une semaine), et un peu moins qu'aux Etats-Unis (deux mois et demi).

Pour une transition harmonieuse, il faut avant tout que le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, battu d'une courte tête au second tour dimanche, reconnaisse sa défaite, ce qui n'est toujours pas le cas.

Lula, qui a obtenu un troisième mandat après avoir gouverné le pays de 2003 à 2010, s'est dit "inquiet" de ce silence qui laisse planer une grande incertitude.

"Je suis à moitié heureux et à moitié inquiet. (...) Il faut que je sache si le président que nous avons battu va permettre qu'il y ait une transition", a affirmé Lula lors de son discours de victoire.

Une loi datant de 2002 prévoit la création d'une "équipe de transition" pouvant compter jusqu'à 50 membres nommés par le président élu et rémunérés par l'Etat.

Cette année-là, Lula avait été élu président pour la première fois, succédant à Fernando Henrique Cardoso (1995-2002, centre droit).

"J'aimerais que la transition soit comme celle que nous avait permise Cardoso. Pour une bonne transition, il faut avoir accès à toutes les données sur le fonctionnement du gouvernement", avait déclaré l'ancien métallo après avoir voté dimanche.

Un des articles de la loi prévoit que "les membres de l'équipe de transition (...) auront accès aux informations sur les comptes publics, les programmes et projets du gouvernement".

Lula va devoir nommer un coordinateur de cette équipe, qui sera chargé de faire les requêtes d'accès aux documents officiels.

Selon plusieurs médias brésiliens, le vice-président élu Geraldo Alckmin est pressenti pour assumer cette fonction. Sa nomination devrait avoir lieu d'ici mercredi.

Il n'est pas rare que des membres des équipes de transition deviennent ministres par la suite.

C'était notamment le cas d'Onyx Lorenzoni, coordinateur de l'équipe de Jair Bolsonaro après son élection de 2018, qui a ensuite exercé plusieurs postes au gouvernement.

Paulo Guedes, ministre actuel de l'Economie, faisait aussi partie de cette équipe de transition.

Lula doit annoncer la composition de son futur gouvernement durant les prochaines semaines. Il s'est déjà engagé à recréer le ministère de la Culture, relégué au rang de simple secrétariat sous Bolsonaro.

Il va également créer un ministère "des peuples autochtones" et placer à sa tête une personnalité indigène.

Mais c'est surtout le nom du futur ministre de l'Economie qui suscite le plus d'attentes: selon les analystes, Lula pourrait choisir un économiste qui prône la rigueur budgétaire pour rassurer les milieux d'affaires.