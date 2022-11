Après un gain de 100.000 euros à la loterie une retraitée rejoue et... gagne une seconde fois : "Son jour de chance n'était pas terminé"

C'est une histoire assez rocambolesque qui s'est déroulée récemment aux États-Unis dans l'état de Delaware. Une retraitée âgée de 70 ans a remporté la somme de 100.000 dollars avec un ticket à gratter "Ultimate cash", qu'elle avait acheté dans une station service à Neward.

Une seconde somme remportée

Cette folle aventure ne s'arrête pas là pour cette dame, puisqu'une semaine après avoir gagné elle se rend au siège de la loterie afin d'empocher son gain. Sur le chemin du retour, la retraitée décide de s'acheter un autre jeu à gratter pour fêter ses 100.000 dollars. Et là, contre toute attente... Elle a sous les yeux un second ticket gagnant ! Elle encaisse donc 300.000 dollars de plus : "C’est une folie absolue. C’est mon plus gros gain depuis que j’ai commencé à jouer il y a sept ans", déclare-t-elle aux médias locaux.

La loterie du Delaware a également réagi : "Son jour de chance n’était pas encore terminé. Le 20 octobre 2022, elle a gagné un total de 400.000 dollars. C’est un jour qu’elle n’oubliera pas de sitôt". Selon les responsables de la loterie, la vieille femme aurait confié qu'elle allait placer une grande partie de cet argent gagné dans un fonds de pension: "Quand on lui a demandé s’il y avait autre chose qu’elle voulait partager à propos de sa victoire, la femme a dit : ’Juste que j’adore gratter des tickets !’".