La nouvelle bourde de Biden: le président américain confond une ville ukrainienne avec une ville ... irakienne

Les sorties médiatiques s'enchaînent pour Joe Biden, et avec elles, leur lot de bourdes. Chutes, lapsus, trous de mémoire: à 79 ans, le président américain inquiète de plus en plus par son état physique et ses troubles cognitifs. Ses dernières maladresses en date lui ont même valu le surnom de "Machine à gaffes".

Mercredi 9 novembre, le Démocrate a à nouveau commis un impair. Alors qu'il s'exprimait sur le conflit ukrainien, Joe Biden a confondu la ville ukrainienne de Kherson avec la ville de Fallujah, en Irak.

"Le contexte est qu'ils (les soldats russes ndlr) se retirent de Fallujah", a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. Avant de se reprendre, visiblement aidé par un journaliste présent dans l'assemblée: "Euh je veux dire, de Kherson".

Biden says Russia is pulling out of 'Fallujah'!!!



pic.twitter.com/dau8LfG66D — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) November 10, 2022

Une erreur qui a été largement commentée sur les réseaux sociaux.