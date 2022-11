Le président vénézuélien Nicolas Maduro va reprendre les négociations avec l'opposition "les 25 et 26 novembre", a annoncé mercredi le gouvernement colombien.

Venezuela : reprise des négociations entre Maduro et l'opposition "les 25 et 26 novembre"

"Les discussions entre le gouvernement de Maduro et l'opposition vénézuélienne reprennent les 25 et 26 novembre", soit vendredi et samedi, a tweeté le président colombien Gustavo Petro, qui entend aider à sortir le Venezuela voisin de son impasse politique.

Il n'a pas précisé en revanche où elles allaient se dérouler, laissant présumer qu'elles pourraient reprendre au Mexique.

Le gouvernement et l'opposition avaient entamé des négociations dans ce dernier pays en août 2021 après l'échec de deux initiatives précédentes.

Mais elles sont gelées depuis octobre 2021 par le président Maduro, en raison de l'extradition du Cap-Vert vers les États-Unis d'Alex Saab, un homme d'affaires proche du gouvernement, jugé pour blanchiment d'argent.

Macron tente de relancer le dialogue politique vénézuélien, sans percée immédiate

Plusieurs médiations internationales ont depuis lors tenté de relancer ces discussions, notamment celle du président français Emmanuel Macron à la mi-novembre, aux côtés de M. Petro et de leur homologue argentin Alberto Fernandez, ainsi que celle du Vatican, qui a récemment envoyé une délégation à Caracas.

Le président Petro, qui dirige le premier gouvernement de gauche de l'histoire de la Colombie, a rétabli en août dernier les relations diplomatiques avec le Venezuela.

Ces relations étaient rompues depuis 2019 en raison des divergences entre Nicolas Maduro et le président colombien sortant, le conservateur Ivan Duque (2018-2022), qui ne reconnaissait pas le gouvernement du président vénézuélien comme étant légitime.

Depuis qu'il a pris ses fonctions, le 7 août, Gustavo Petro a tissé des liens avec Nicolas Maduro, dont le pays accueille depuis ce début de semaine la reprise des négociations entre le gouvernement Petro et la guérilla guévariste colombienne de l'ELN (Armée de libération nationale).

Le Venezuela, soumis à une volée de sanctions américaines, connaît une très grave crise économique et ses habitants émigrent par millions pour fuir la misère.

Ces multiples sanctions américano-européennes, dont un embargo pétrolier de Washington, pour pousser le dirigeant chaviste au départ n'ont pas donné les résultats escomptés et le poids politique du leader de l'opposition, Juan Guaido, a depuis largement diminué.

Bien qu'ils considèrent toujours le président Maduro comme illégitime, les Etats-Unis ont rouvert un canal de discussions avec Caracas et assoupli, en mai, certaines de leurs sanctions.

Le gouvernement américain de Joe Biden a admis publiquement que les hydrocarbures vénézuéliens pouvaient être utiles sur le marché international en pleine crise énergétique due à la guerre livrée par la Russie en Ukraine.