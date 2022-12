Un Belge bloqué au Pérou à la suite des tensions politiques: "Nous devons attendre ou marcher 46 kilomètres"

Wouter Castryck fait partie de ces voyageurs bloqués au Pérou. Le Gantois de 42 ans se trouve depuis plusieurs jours à Aguas Calientes, la seule ville thermale isolée et accessible en train à partir du Machu Picchu. "Les trains ne circulent plus, mais nous sommes en sécurité et tranquilles ici", commence-t-il pour Het Laatste Nieuws.

"Lundi, lorsque nous nous sommes rendus à Aguas Calientes, nous avions déjà été avertis que le trajet de retour vers Cuzco pourrait être difficile", poursuit-il. Ce qui ne l'inquiète pas outre mesure. "Le lendemain, nous avons visité le Machu Picchu comme prévu." Les problèmes commencent après cette expédition. "Nous ne pouvions pas partir du site. Une partie du voyage devait se faire en bus et l'autre en train. Mais ils ne circulaient pas à cause des tensions politiques. Il y avait des grèves et certaines voies ferrées ont été endommagées par les manifestants."

Certains voyageurs choisissent d'autres solutions. C'est le cas de Kate Rohart. La Flamande a, elle, choisi de partir à pied pour rejoindre Cuzco. Un long périple. "Lorsque nous étions à Aguas Calientes, on nous a dit qu'on était bloqués. Nous avons donc choisi d'aller vers la grande ville la plus proche. C'était un trek de 46 kilomètres le long de la ligne du chemin de fer. Je pense que nous avons marché pendant 11 heures d'affilée." Ensuite, les voyageurs ont continué leur chemin en auto-stop. "Mais il y avait des blocages continus", assure Kate. "Un moment, on s'est retrouvé dans un village où se déroulait une manifestation. Nous avons dû nous cacher dans la voiture pour que personne ne nous voie."

Près de 18 heures après son départ de Aguas Calientes, elle rejoint Cuzco. Une délivrance. Elle va pouvoir prendre un vol pour Lima samedi avant de rejoindre Amsterdam. "Je suis soulagée", souffle-t-elle. "Maintenant, nous sommes à l'hôtel. Si nous n'arrivons pas à l'aéroport, ils vont rassembler tous les Belges de la région et étudier une solution."

"Ce n'est pas super agréable, mais l'atmosphère ici est vivable"

Ce périple, Wouter Castryck n'est pas prêt à en prendre le chemin. Pour lui, l'important reste d'être en sécurité. "Cette situation n'est pas super agréable, mais l'atmosphère ici est vivable. De plus, c'est sûr ici et il y a beaucoup de nourriture et de boissons", explique le Gantois à propos de son hôtel. Il estime que 700 touristes sont encore bloqués actuellement. Le Belge avoue avoir peur des manifestants. "Actuellement, le plus stressant serait qu'on nous oblige à partir à pied ou par nos propres moyens." D'autant plus que parmi les touristes, il y a des familles avec enfants et des couples de personnes âgées.

De son côté, il ne se fait pas trop d'illusions pour son vol de retour. "Nous étions censés prendre un vol de Cuzco à Lima samedi pour retourner en Europe. Mais l'aéroport de Cuzco est également à l'arrêt."

Malgré tout, l'homme se dit heureux de son voyage et est certain qu'il rejoindra bientôt la Belgique. "Nous avons une bonne assurance voyage et il s'agit d'un cas de force majeure", conclut-il. Reste désormais à savoir quand.