L’embarras d'une ligue sportive américaine face à Ramzan Kadyrov, le dictateur qui soutient Vladimir Poutine

Pour la première fois, le gouvernement américain a reconnu officiellement mardi «l’existence de liens manifestes» entre Ramzan Kadyrov, sous le coup de sanctions des Etats-Unis, et certains combattants de la ligue de MMA.

L’ombre de Ramzan Kadyrov, président tchétchène, plane plus que jamais au-dessus de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), la principale organisation d’arts martiaux mixtes (MMA). Le dictateur, dans le viseur des autorités occidentales pour des faits mêlant actes de tortures et crimes de guerre, soutien revendiqué de Vladimir Poutine dans l’invasion de l’Ukraine, ne cesse de s’afficher dans les grands rendez-vous de ce sport. Symbole le plus frappant : le week-end...