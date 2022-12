36 personnes blessées après de violentes turbulences sur un vol vers Honolulu

Après l’atterissage de l’appareil, 20 personnes ont dû être transportées à l’hôpital. Hématomes, bosses, lacérations, nausées… Onze des patients présentaient de graves blessures. Sur Twitter, la compagnie aérienne a fait savoir qu’elle “procédait à l’inspection approfondie de l’appareil”. “Nous nous excusons auprès de nos passagers pour cet incident. Merci à notre équipage, aux services de secours, au personnel de l’hôpital, et à l’équipe de l’aéroport pour leur réponse coordonnée”, a déclaré Hawaiian Airlines.

Une malheureuse situation qui aurait pu être évitée si on en croit Thomas Vaughan, météorologue du National Weather Service d’Honolulu. De fait, un avis d’orage avait été émis plus tôt dans la journée et la compagnie aérienne en avait eu connaissance. Néanmoins, notons qu’aucun avertissement n’avait été émis quant à la dangerosité des zones concernées par l’orage.

“Les cas de turbulences extrêmes sont relativement rares […] Ce qui est certain, c’est que la compagnie n’avait pas expérimenté un incident de cette nature depuis longtemps”, a déclaré le directeur général d’Hawaiian Airlines lors d’une conférence de presse.