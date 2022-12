”Partez maintenant !” : Joe Biden appelle les Américains à prendre leurs dispositions et à prendre “très au sérieux” la tempête

Le président demande en effet à ses citoyens de prendre cette tempête de neige “très au sérieux”. “Je ne sais pas si votre patron vous laissera faire mais si vous avez des projets de voyage, partez maintenant. Ce n’est pas une blague, j’ai demandé à mon personnel s’ils avaient des plans pour partir demain, je leur ai dit 'partez maintenant !'.”

La situation météorologique devrait s’intensifier dans la journée et perdurer durant le week-end de Noël. L’agence du NWS à Buffalo a ainsi déclaré, dans l’État de New York, qu’il s’agissait “d’une tempête ne survenant qu’une fois par génération”. Plusieurs États ont déclaré l’état d’urgence, comme New York, l’Oklahoma, le Kentucky, la Géorgie et la Caroline du Nord. La température ressentie dans la région des grandes plaines devrait atteindre jusqu’à -55°C.

Des milliers de vols sont ainsi retardés et annulés.