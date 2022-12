Parmi les personnes lourdement impactées, une femme qui vit à Buffalo, l'une des villes les plus touchées outre-Atlantique. "Pas d'électricité ni de chauffage et mon bébé est sous assistance respiratoire", partage-t-elle sur Facebook.

La tempête Eliott a bousillé le Noël de dizaines de milliers d'Américains: "Il y a des personnes coincées dans leur voiture depuis plus de deux jours"

La mère de famille ne pouvait pas compter sur les services d'urgence qui ne savaient pas se rendre chez elle, bloqués par les importantes chutes de neige.

Le bébé d'un an et sa maman ont pu compter sur l'aide des habitants du quartier qui sont venus avec des couvertures et du matériel médical pour aider le nourrisson à respirer. Grâce à un coussin d'air, qu'elle a pressé pendant une heure manuellement, la petite fille a pu tenir le coup sans son respirateur électrique.