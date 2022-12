La longue liste de mensonges d'un élu américain affichée par le New York Times

En fait, celle-ci est née au Brésil, de même que l’ensemble de ses grands-parents. Son arrière-grand-père maternel y avait immigré en 1884 en provenance de Belgique. La mère de George Santos était-elle une femme d’affaires qui a survécu à l’attaque du 11 septembre contre le World Trade Center, ou une infirmière à domicile ? Le flou persiste tant l’homme, se revendiquant d’une famille tantôt aisée, tantôt paupérisée, a brouillé les pistes. Sur le CV qu’il a présenté à ses électeurs, George Santos s’est vanté de diplômes universitaires inexistants ou encore d’emplois chez Citigroup ou Goldman Sachs qui n’ont fait l’objet d’aucun contrat formel. Les explications de l’élu sont tout aussi confuses. "Je n’ai pas été diplômé, d’aucune institution d’enseignement supérieur. Je suis gêné et désolé d’avoir embelli mon CV. […] Nous faisons parfois des choses stupides dans la vie", a-t-il confessé au New York Post. Des "choses stupides" qui pourraient recouvrir les allégations de fraude au chéquier, pour lesquelles un dossier aurait été ouvert au Brésil, selon le New York Times. Maintenant que le personnage est sous les projecteurs, ses contours pourraient s’affiner. Mais l’affaire l’a irrémédiablement marqué au fer rouge. Robert Zimmerman, candidat démocrate battu d’une courte avance à l’élection du 8 novembre, exige que le Département de la justice se saisisse de l’affaire. De là à demander une réélection, il n’y a qu’un pas. Tous les regards convergent vers la direction du parti républicain, remarquablement silencieux sur le scandale. En plus de décider du sort de George Santos, nul doute que les têtes du parti s’interrogent sur leur propre naïveté à l’adouber, ou sur ce que l’élu aurait peut-être encore à cacher.