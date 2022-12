Biden promulgue une loi de finances de 1.700 milliards de dollars: "Une aide cruciale à l'Ukraine"

"(La loi) investira dans la recherche médicale, la sécurité, les soins de santé pour les anciens combattants", l'aide après des catastrophes naturelles ou des programmes contre les violences faites aux femmes, a-t-il commenté. Cela apporte aussi "une aide cruciale à l'Ukraine", a ajouté Joe Biden.

Le texte avait reçu le soutien de certains républicains, s'assurant un passage facile et offrant à Joe Biden un succès législatif alors que sa deuxième année à la Maison Blanche est sur le point de se conclure -- et qu'il doit réfléchir à la possibilité de se présenter, ou non, à la présidentielle de 2024.

La loi prévoit 45 milliards de dollars de soutien économique et militaire à l'Ukraine, afin de lutter contre l'invasion russe. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'était d'ailleurs rendu à Washington en décembre pour demander une aide accrue.