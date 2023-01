Lula veut "débolsonariser" le Brésil : "Jusqu'au bout, l'administration Bolsonaro a pris des mesures, dans le but de provoquer une gêne pour Lula"

"Bolsonaro laisse derrière lui un État en lambeaux", résume la journaliste et ancienne ministre Helena Chagas, qui a pris part aux travaux de la transition. "Les politiques publiques ont été démantelées. La démocratie s'est dégradée." Pour elle, au-delà du chantier de "reconstruction", "le grand défi de Lula, qui doit pacifier un pays très divisé, consistera à détricoter les mesures les plus emblématiques du bolsonarisme sans donner l'impression de prendre une revanche sur le camp adverse. Pour cela, il devra gagner la confiance de l'assise non radicalisée de Bolsonaro, qui constitue en réalité la majorité de ses électeurs".

Limiter la dégradation de l’environnement

Point de revogaço, donc ? "L'abrogation de ce qui doit l'être se fera graduellement", répond Juliano Medeiros, président du Parti socialisme et liberté (PSOL), membre de la coalition qui arrive au pouvoir. Sur le dessus de la pile : les décrets libéralisant l'accès des civils aux armes à feu et ceux qui ont favorisé la déprédation de l'environnement. Aujourd'hui, il est possible de détenir six armes (contre "seulement" deux jusqu'en 2018), voire plusieurs dizaines - dont certaines d'usage restreint - dans le cas des tireurs sportifs. L'arsenal de cette catégorie, de l'ordre d'un million d'armes, a presque triplé en quatre ans. Pour les spécialistes, l'engouement soudain pour le tir sportif a en effet servi de paravent pour armer l'extrême droite. Les événements récents semblent leur donner raison. Le militant bolsonariste arrêté le 24 décembre à Brasilia pour avoir placé un explosif dans un camion de kérosène possédait justement un permis de tireur sportif.

Autre thème emblématique : l'environnement. Jair Bolsonaro a démantelé les instances brésiliennes de gouvernance environnementale ,tout en encourageant explicitement les activités prédatrices, au nom d'une certaine idée du développement. Son gouvernement a laissé expirer plus de 3 milliards d'euros d'amendes pour dommage environnemental. Résultat de ce laisser-faire, un défrichement de la forêt amazonienne en hausse de 55 % sous son mandat (2019-2022), par rapport à la période précédente (2015-2018). Le leader d'extrême droite n'a pas perdu de temps. Le 2 janvier 2019, soit au lendemain de son arrivée au pouvoir, il restreignait déjà les prérogatives du ministère de l'Environnement. Lula pourra révoquer ces mesures sur-le-champ, selon Ana Paula Prates, spécialiste des politiques publiques au sein du collectif spécialisé Politica Por Inteiro. Entre janvier 2019 et juillet 2022, ce collectif a recensé rien moins que 401 décrets et actes administratifs préjudiciables aux écosystèmes et au climat. "Jusqu'au bout, l'administration Bolsonaro a pris des mesures de ce type, dans le but de provoquer une gêne pour Lula", poursuit Ana Paula Prates. "Certaines devront être abrogées immédiatement pour freiner le défrichement. C'est le cas, par exemple, des réglementations qui ont rendu plus difficile de punir les infracteurs des lois de l'environnement."

Lula devra choisir ses combats

Pour Juliano Medeiros, le président du PSOL allié au nouveau président, Lula dispose des moyens de sa politique. Certes, son opposition sera cette fois "beaucoup plus radicale que lors de ses deux premiers mandats, entre 2003 et 2011", concède-t-il. "Mais, techniquement, il n'a pas besoin de négocier avec le Congrès pour révoquer des décrets présidentiels." Par ailleurs, poursuit-il, "l'opinion publique est très largement favorable à la préservation de la nature et hostile à la libéralisation des armes à feu".

Le nouveau président, qui ne dispose pas de majorité parlementaire fixe, "va choisir ses batailles", estime Juliano Medeiros. "Il ne va pas essayer, par exemple, de faire révoquer l'indépendance de la Banque centrale [ entérinée par son prédécesseur] quand bien même il y est hostile. Il sait qu'il n'y parviendrait pas." "Lula va devoir composer avec un Congrès conservateur", rappelle l'ancienne ministre Helena Chagas. "Mais il sait faire." La preuve : avant même son investiture, il est parvenu à faire approuver par les parlementaires une rallonge au budget de l'équivalent de 25 milliards d'euros afin de rétablir le filet de protection sociale, sa priorité. "La coalition au pouvoir est elle-même traversée par des intérêts contradictoires, ce qui pourrait limiter la marge de manœuvre présidentielle", observe pour sa part l'environnementaliste Claudio Angelo, rappelant que le nouveau chef de l'État a été porté au pouvoir par un front élargi, allant de l'extrême gauche à la droite modérée, dont le seul ciment était de repousser le péril fasciste. "Nous avons battu Bolsonaro, maintenant il faut battre le bolsonarisme", déclarait récemment Lula. "Nous avons un long travail à faire pour débolsonariser le Brésil et isoler l'extrême droite, dont les valeurs circulent librement dans la société", appuie Juliano Medeiros.