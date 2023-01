Biden recevra le Premier ministre japonais Kishida le 13 janvier à Washington

Cette visite a pour but de "développer davantage les liens entre nos gouvernements, nos économies et nos peuples", a ajouté Karine Jean-Pierre.

Durant l'année écoulée, Joe Biden et Fumio Kishida "ont travaillé ensemble étroitement pour moderniser l'alliance entre les États-Unis et le Japon", dont un "approfondissement de leur coopération dans les technologies de pointe", et le développement d'un "Indo-Pacifique libre et ouvert", en référence à la région géographique de l'Asie-Pacifique, poursuit le communiqué.

Le président américain apportera par ailleurs son soutien renouvelé à la présidence japonaise du G7 et son mandat comme membre non permanent de Conseil de sécurité de l'ONU, selon la Maison Blanche.