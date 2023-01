En Arizona, "l’agriculture va disparaître"

Le Colorado, un fleuve à l’agonie

En ce matin automnal brûlant, Sam Lopez supervise la fin de la récolte sur cette parcelle appartenant à son beau-père, l'un des gros exploitants de la région. Un peu partout à la ronde, des terres craquelées semblent à l'abandon. Dégaine du skater qu'il est sur son temps libre, casquette noire, jean large et sweat à capuche, le trentenaire pointe du doigt un puits situé à une cinquantaine de mètres, de l'autre côté de la route 287. "C'est grâce à lui qu'on peut encore cultiver ici. On pense que la nappe phréatique stagne à cet endroit, bloquée par une couche de roche imperméable située sous la colline que vous voyez là-bas. Car ce puits n'a jamais été à sec." Mais pour combien de temps encore ? "L'agriculture ici est vouée à disparaître, c'est inévitable", lâche, fataliste, le jeune homme, conscient que la sécheresse historique qui frappe la région risque un jour de rattraper sa famille.

Coton, mais aussi luzerne, blé, maïs, agrumes, noix de pécan, melons, brocolis ou épinards : l’Arizona, pourtant l’un des États les plus secs du pays, dispose d’une agriculture puissante, diversifiée et cruciale pour nourrir les Américains. Selon une étude de 2017, plus de 80 % de la laitue avalée aux États-Unis entre novembre et mars y est ainsi produite, essentiellement dans le comté de Yuma, à la frontière avec la Californie et le Mexique. S’il ne reçoit que 80 millimètres de précipitations par an, dix fois moins que la moyenne nationale, ce dernier a la chance d’être bordé par les eaux du Colorado, qui prend sa source dans les montagnes Rocheuses, serpente entre les mythiques canyons de l’Arizona avant de terminer sa course au Mexique, dans le golfe de Californie.

Sauf que le fleuve Colorado, essentiel dans la conquête et l’exploitation humaine du Sud-Ouest américain, où il alimente en eau plus de 40 millions de personnes, des mégapoles comme Las Vegas ou Phoenix, et des milliers de fermes, est aujourd’hui à l’agonie. Victime de plus de deux décennies d’une sécheresse devenue endémique, de la baisse des chutes de neige qui l’alimentent, mais aussi de son extrême artificialisation et de sa surexploitation chronique.

Depuis la fin des années 1990, les prélèvements sur l’ensemble du bassin du Colorado dépassent systématiquement le débit naturel du fleuve, long de 2 334 kilomètres. Conséquence : le niveau des deux plus grands lacs artificiels du pays construits sur son passage, le lac Mead et le lac Powell, chacun adossé à un gigantesque barrage hydroélectrique, a chuté cette année à un plus bas historique. À court ou moyen terme, ils menacent de passer sous le seuil requis pour activer les turbines. Au manque d’eau s’ajouterait alors le risque de black-out électriques.

Pas la moindre goutte

Pour éviter ce scénario catastrophe, l’agence fédérale chargée de la gestion du fleuve, le Bureau of Reclamation, a activé des mécanismes de préservation. En août 2021, une pénurie de catégorie 1 a été déclarée pour la première fois, rehaussée cet été en catégorie 2, chaque échelon déclenchant une nouvelle salve de restrictions. Depuis le 1er janvier, l’Arizona, le Nevada et le Mexique doivent réduire encore davantage leur consommation. Mais cela ne suffira pas : mettant en garde contre le risque d’atteindre un point de "non-retour", le gouvernement fédéral a exhorté en juin les sept États (Arizona, Californie, Colorado, Nevada, Nouveau-Mexique, Utah et Wyoming) dépendants du fleuve, liés par un accord de partage des eaux signé en 1922, à se mettre autour de la table pour trouver la manière de réduire drastiquement - de 15 à 30 % - leur consommation globale. Les négociations n’ont à ce stade pas abouti.

Parent pauvre de l’accord de 1922, à l’inverse de la Californie qui ne subit quasiment aucune restriction, l’Arizona va connaître cette année la plus forte réduction, avec une baisse d’approvisionnement de 21 %. Elle ne touchera toutefois pas tout le monde équitablement et les agriculteurs, responsables des deux tiers de la consommation totale, vont payer le plus lourd tribut. Les plus mal lotis, ceux qui dépendent du Central Arizona Project (CAP), un vaste système de canaux de dérivation du fleuve Colorado construit pour irriguer les terres désertiques du centre de l’État, ne recevront plus la moindre goutte.

C’est le cas de Paul Ollerton. À 68 ans, il exploite encore deux fermes dans le comté de Pinal, dont l’une, de 120 hectares, où il produit du coton et du teff grass, un fourrage pour bétail, est uniquement alimentée par le CAP. De 5 500 mètres cubes annuels par hectare en 2021, son allocation d’eau était déjà passée à 1 800 mètres cubes cette année, l’obligeant à mettre en jachère la moitié de ses terres. En 2023, il ne plantera sans doute rien.

"J e suis né en Arizona, mon grand-père, venu d'Utah, s'est installé ici au début des années 1900. Ma famille cultive du coton depuis trois générations, explique-t-il, debout près d'un canal d'irrigation désespérément vide. En plus de quarante ans d'activité, j'en ai traversé des périodes difficiles, des mauvaises récoltes, des marchés défavorables. Jamais je n'aurais pensé que la pénurie d'eau finirait par me conduire à la faillite. J'ai encore de l'énergie pour me battre mais j'ignore combien de temps cela peut encore durer."

Quand on lui fait remarquer que le coton est l'une des cultures les plus gourmandes en eau, chaque hectare nécessitant par exemple six fois plus de précieux liquide que la laitue, Paul Ollerton brandit l'argument de la souveraineté. "Voulons-nous être dépendants de nations étrangères pour notre nourriture ou nos fibres de coton ?"

Alors que l'Arizona en général, et l'agglomération de Phoenix en particulier, connaissent depuis des années une explosion démographique encouragée par les promoteurs immobiliers, le sexagénaire en chemise à carreaux ironise également sur cet afflux de population dans un État en stress hydrique permanent : "C'est facile de critiquer les agriculteurs. Mais sans nous, ce vaste système d'irrigation, qui permet aussi aux villes et aux entreprises d'avoir de l'eau, n'aurait jamais été construit. On devrait peut-être mettre des grands panneaux le long des routes qui conduisent à l'Arizona, pour dire à ceux qui veulent s'installer chez nous d'apporter de l'eau avec eux."

"Il faut éduquer la population"

Directrice de recherche au Centre des ressources en eau de l'Université d'Arizona, basé à Tucson, Susanna Eden étudie le bassin du Colorado depuis plus de deux décennies. Elle se dit aujourd'hui "extrêmement préoccupée" par l'ampleur inédite des pénuries, mais aussi par le déficit de prise de conscience. "Les gens commencent à parler de crise mais ils ne mesurent pas l'extrême gravité de la situation car la plupart n'ont pas encore été contraints de changer leurs habitudes. Cela risque pourtant d'arriver dans un futur proche et je m'inquiète de notre capacité collective à faire les sacrifices nécessaires", confie-t-elle.

Tout en disant comprendre la "naïveté" d'une majorité d'habitants, désireux de croire qu'une "bonne saison des pluies" ou "des avancées technologiques" permettront de "continuer de vivre comme on l'a toujours fait", la chercheuse insiste sur le besoin de pédagogie. Notamment de la part d'une classe politique locale qui peine encore à ériger en priorité ce dossier existentiel, comme l'a montré la récente campagne des élections de mi-mandat, focalisée sur l'immigration. "Faire comprendre aux gens que l'eau ne vient pas du robinet, mais de quelque part, et que la source se tarit, serait déjà une grande avancée", conclut-elle sans trop y croire.

Cette pédagogie basique, Nancy Caywood en a fait, elle aussi, une bataille. "Il faut éduquer la population, qu'il s'agisse des écoliers ou des touristes", martèle l'énergique femme de 69 ans, qui reçoit sur la ferme cotonnière familiale, fondée par son grand-père il y a quatre-vingt-douze ans et aujourd'hui gérée par son fils, Travis. Depuis une dizaine d'années, cette professeure à la retraite organise des visites guidées de l'exploitation, très prisées notamment des visiteurs du nord du pays, nombreux à venir passer les mois d'hiver dans la douceur de l'Arizona.

Présentation Powerpoint à l’appui, Nancy leur explique en détail le développement de l’agriculture dans l’État, le cycle du coton ou les défis de l’irrigation. Une manière de partager un savoir-faire et une passion qui se transmettent depuis quatre générations de Caywood. Mais aussi de remplir un peu les caisses, à raison de 15 dollars par adulte et 10 par enfant. Car plus que jamais, les temps sont durs.

Fin d’un monde

Pour la deuxième année consécutive, aucun plant de coton n'a été cultivé sur la ferme située à l'est de Casa Grande, entre Phoenix et Tucson, à l'exception d'une minuscule parcelle plantée pour les visites guidées. Comme le symbole d'un monde en train de disparaître. Et pour cause : alors que la culture du coton nécessite environ 12 000 mètres cubes d'eau par hectare, la part promise aux Caywood par le district d'irrigation de San Carlos, dont ils dépendent intégralement en dehors des pluies, couvrait seulement 10 % de ces besoins. "Même cette quantité dérisoire, on ne l'a pas reçue, ajoute Nancy. Le niveau du lac de San Carlos était si bas qu'ils ont cessé tout approvisionnement en eau au mois de mai. Et pour la toute première fois cet été, le lac s'est retrouvé totalement à sec."

La sécheresse oblige la famille à s'adapter constamment. En début d'année, la moitié des 100 hectares de l'exploitation a été laissée en jachère, l'autre consacrée à la luzerne qui, si elle est également gourmande en eau, a un temps de culture de seulement quatre semaines. "On a réussi à avoir quatre coupes cette année, contre deux en 2021. En temps normal, on en obtient entre 8 et 10", explique Nancy. Faute d'eau, une parcelle d'orge a été perdue. Début octobre, rendus optimistes par d'abondants orages d'automne qui ont irrigué les champs et redonné vie au lac San Carlos, situé à 150 kilomètres de là, ils ont semé environ 40 hectares d'avoine, qu'ils espèrent récolter en février.

"On fait le maximum pour se diversifier mais face à une telle incertitude, comment prendre une décision informée ? Et comment faire pour varier les cultures quand vous n'avez pas l'argent pour acheter les machines nécessaires pour les récolter ?" interroge Nancy. Elle sort l'avis de taxe foncière de l'exploitation, pointe une ligne intitulée "San Carlos Irrigation" : 19 456 dollars (18 310 euros). Une petite fortune versée chaque année à l'organisme public chargé du système d'irrigation… pour une eau que la ferme ne reçoit plus. "Comme cette taxe est adossée à notre taxe foncière, si on ne la paie pas, on risque de perdre nos terres", se désole-t-elle.

Quelques minutes plus tard, au volant d'un 4x4 à bord duquel elle nous fait faire le tour de l'exploitation, elle peine à cacher son émotion. "Je suis très inquiète pour notre futur, pour celui de mon fils, Travis, qui est agriculteur mais aussi pompier car cette ferme ne suffit plus pour vivre. On continue d'être optimistes, de prier pour un hiver de pluie et de neige. Beaucoup d'agriculteurs finissent par vendre leurs terres à des entreprises qui y installent des panneaux solaires ou des data center. Mon père et ma mère, décédés l'an dernier, nous ont dit avant de mourir qu'on n'aurait peut-être pas d'autre choix que de vendre, nous aussi. On a déjà reçu des offres difficiles à refuser. Mais cette ferme est dans notre famille depuis quatre-vingt-douze ans. Je ne veux pas être la génération qui la perd."