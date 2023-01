Près de 50 fois plus puissant que l’héroïne et principale source d’overdoses aux États-Unis : qu’est-ce que le fentanyl ?

D’après le Center for Disease Control and Prevention, il s’agit au départ d’un analgésique 50 à 100 fois plus puissant que la morphine, dont l’utilisation a été détournée par les cartels mexicains. Le fentanyl est principalement fabriqué dans le pays, illégalement, avec des produits chimiques qui “proviennent de Chine”, pointe la DEA, l’agence publique de lutte contre le trafic de drogue. Elle est responsable de la grande majorité des overdoses aux Etats-Unis. En 2022, la quantité de fentanyl saisie sur l’année aurait suffi à tuer l’ensemble de la population américaine, souligne également la DEA.