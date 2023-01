Brésil: des dizaines de milliers de personnes défilent pour condamner l'insurrection à Brasilia

Au surlendemain de la prise d'assaut du Parlement brésilien à Brasilia, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Sao Paulo, plus grande ville du pays, pour condamner les insurgés et manifester pour la démocratie. Les manifestants, en particulier les partisans du nouveau président Luiz Inácio Lula da Silva, demandent que ceux qui ont tenté de prendre d'assaut le Congrès soient tenus responsables et punis, selon la BBC.