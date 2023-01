Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden, Première dame américaine

La Première dame présentait après l'opération "un gonflement du visage et des contusions" mais "se sent bien", a indiqué Kevin O'Connor, précisant qu'elle retournerait à la Maison Blanche "plus tard dans la journée". Accompagnée par son mari Joe Biden mercredi, elle avait embarqué dans la matinée à bord de l'hélicoptère présidentiel Marine One pour se rendre à l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington. La Maison Blanche a confirmé qu'elle avait une "intervention de chirurgie ambulatoire prévue, connue sous le nom de chirurgie de Mohs". Cette intervention, qui se déroule sous anesthésie locale, est considérée comme extrêmement efficace pour éradiquer la formation d'un cancer de la peau, si elle a lieu suffisamment tôt.

Deux excroissances cancéreuses retirées à Jill Biden ©BELGA