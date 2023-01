Les archives oubliées de Joe Biden cassent l’image du Président exemplaire

Un premier lot de documents classés "secret" a été retrouvé, le 2 novembre dernier, dans un bureau que Joe Biden utilisa de temps à autre entre 2017 et 2019, après sa sortie de charge comme vice-président de Barack Obama, dans les locaux du Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement (un centre d’études créé à Washington sous l’ombrelle de l’Université de Pennsylvanie). C’est en supervisant le transfert des effets que le Président y avait laissés, dans une armoire fermée à clé selon ses avocats, que les documents ont été découverts, mélangés à d’autres.

Un long silence

Ce n’est, toutefois, que deux mois plus tard que les faits, passés jusque-là sous silence, ont été révélés par la chaîne CBS, provoquant une tempête médiatique. Jeudi, les avocats de Joe Biden ont prestement annoncé avoir trouvé un second lot de documents à son domicile de Wilmington, dans le Delaware - dans le garage et une pièce adjacente. Des recherches menées à la maison de vacances des Biden à Rehoboth Beach n’ont donné aucun résultat.

S'ils offrent des similitudes, les deux scandales présentent des différences substantielles. Donald Trump avait sciemment emporté des documents avec lui (notamment les "lettres d'amour" échangées avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, auxquelles il semblait tenir beaucoup), alors que Joe Biden est plus vraisemblablement coupable de négligence. Ses avocats ont, par ailleurs, immédiatement coopéré avec le Service national des archives (NARA), alors que l'ancien Président a ignoré les mises en demeure, jusqu'à rendre nécessaires une perquisition sans précédent du FBI et la saisie des documents réclamés à Mar-a-lago. Enfin, les deux affaires n'ont apparemment pas la même ampleur : "un petit nombre" de documents confidentiels chez Biden, des centaines chez Trump.

Inévitable parallèle

Il n’empêche que l’opinion ne manquera pas de faire un parallèle. Le calendrier, il est vrai, n’aide guère Joe Biden. C’est deux semaines après la découverte des documents dans l’ancien bureau du Président que son ministre de la Justice, Merrick Garland, nommait, le 18 novembre, un procureur indépendant, Jack Smith, pour poursuivre l’enquête sur les archives détournées par Donald Trump - bientôt privés de majorité à la Chambre des représentants, les Démocrates savaient que leurs commissions parlementaires ne pourraient plus mener le travail à son terme.

Si les conséquences juridiques éventuelles sont encore incertaines, les dégâts politiques sont d’ores et déjà évidents pour Joe Biden. Interrogé sur un plateau de télévision, à l’automne dernier, il poussait des cris d’orfraie en se demandant comment il était possible que son prédécesseur ait à ce point transgressé les règles. Accusé de la même légèreté, il pourra difficilement prétendre encore à l’exemplarité, à la compétence et au professionnalisme - au pire moment, puisqu’il devrait annoncer sous peu son intention de se représenter.

Une chose devrait néanmoins rassurer Joe Biden. Les Républicains ne pourront pas l’attaquer exagérément, sous peine de légitimer les mêmes asssauts contre Donald Trump. Si les deux présidents sont dès lors renvoyés dos à dos, leurs manquements respectifs n’en conduiront pas moins les citoyens à s’interroger sur le peu de cas que leurs présidents semblent faire des documents dont peut dépendre la sécurité du pays. Un constat particulièrement inquiétant s’agissant de la première puissance mondiale.