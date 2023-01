Biden accuse les républicains de "démence budgétaire"

"J'ai réduit le déficit l'an dernier, de 350 milliards de dollars. Et cette année, le déficit fédéral est en baisse de plus de 1.000 milliards de dollars. Ecoutez-moi bien. C'est un fait", a-t-il dit lors d'une rencontre en mémoire de Martin Luther King, organisée par l'un des plus influents représentants de la communauté afro-américaine aux Etats-Unis, le révérend Al Sharpton. Evoquant ses adversaires républicains qui accusent toutefois le président et son parti, les démocrates, d'être dépensiers, Joe Biden a lancé: "Ils doivent souffrir de démence budgétaire."