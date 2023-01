Les services de sécurité ont reçu des informations faisant état d'une attaque d'ours polaire dans le village de Wales vers 14h30, heure locale, mardi (00h30, heure belge, mercredi). "Les premiers rapports indiquent qu'un ours polaire est entré dans le village et a attaqué plusieurs habitants", a indiqué un rapport de police. "L'ours a mortellement blessé une femme adulte et un garçon mineur d'âge et a été abattu par un habitant".