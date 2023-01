Documents cachés dans ses parties intimes, fausse identité, mystérieuse ferme...: comment une jeune fille a été amenée à traquer les terroristes

Auteure, conférencière, journaliste, réalisatrice de documentaires Netflix et épouse d’un héritier de la famille Kennedy, Amaryllis Fox est une personnalité publique en Amérique. Régulièrement invitée sur les plateaux américains pour parler de ses livres, de ses projets caritatifs et de ses convictions pacifistes, cette jolie blonde à l’allure de la jet-set californienne a pourtant passé une grande partie de sa vie dans l’obscurité. Alors qu’elle était encore étudiante, la jeune fille de bonne famille se lance dans une existence dangereuse, solitaire et schizophrénique pour le compte de la CIA. Dans le cadre de son dossier « Il était une fois », La Libre revient sur le parcours de cette ancienne espionne chargée de traquer les réseaux terroristes et le trafic d’armes nucléaires.