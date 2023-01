Une guerre entre la Chine et les États-Unis en 2025 ? Un général américain appelle ses troupes à se tenir prêtes

Le général Minihan, commandant de l’armée de l’air américaine, estime que l’année 2025 donnera un calendrier favorable à la Chine pour intervenir à Taïwan, État séparé de la Chine continentale et possédant son propre gouvernement et ses propres institutions depuis 1949. Pékin estime que Taïwan fait partie de son territoire et qu’il doit être reconquis. Une telle action contraindrait les Américains à agir dans la région.

Lire aussi > Les manœuvres militaires chinoises trahissent la frustration de Pékin sur la question de Taïwan

L’élection présidentielle à Taïwan se déroulera dans moins d’un an et celle-ci pourrait permettre à Xi Jinping de trouver un motif pour passer à l’action. Il disposerait ainsi “à la fois d’une équipe, d’un motif et d’une opportunité pour 2025”, souligne encore le général Minihan.

Dans sa note, le militaire exhorte ses troupes à se tenir prêtes au combat dès cette année. Il les appelle donc à s’entraîner notamment en accentuant leurs exercices au tir sur cible “en visant la tête”.

Comme le rappelle l’AFP, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées ces dernières années, au fur et à mesure “que la Chine gagnait en puissance et en assurance, suscitant des craintes grandissantes aux États-Unis.”

En août dernier, les tensions avaient atteint leur paroxysme suite à des manœuvres militaires chinoises d’une ampleur sans précédent autour de Taïwan. Une opération visant à intimider les États-Unis lors de la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, à Taipei.