Une association a recueilli le pigeon et s’est exprimée sur Facebook : “Les pigeons ont de nombreuses couleurs et plumages différents, mais le rose n’en fait pas partie. Ce pauvre oiseau a déjà assez mal en tant qu’oiseau domestique à trouver de la nourriture dans la nature, de bien voler ou d’échapper aux prédateurs, mais sa couleur vive et inhabituelle fait de lui une cible encore plus importante”, écrit Wild Bird Fund. “S’il vous plaît, ne relâchez jamais les oiseaux domestiques dans la nature. Ils mourront de faim ou seront une proie. Si vous voyez un pigeon tout blanc dans la nature, ou un oiseau apprivoisé qui semble perdu, il a besoin de votre aide”, conclut le Wild Bird Fund.