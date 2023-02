Les avocats d'Alec Baldwin tentent d’écarter la procureure chargée de l’affaire sur le tournage de "Rust": "Elle doit être disqualifiée"

Mary Carmack-Altwies, la procureure du comté de Santa Fe, a nommé Andrea Reeb pour l'aider à poursuivre l'affaire et enquêter spécifiquement sur le tir mortel. Les avocats de l'acteur Alec Baldwin ont déposé ce mardi une requête visant à disqualifier cette dernière, qui a porté des accusations d'homicide involontaire contre lui pour la mort par balle de la directrice de la photographie sur le plateau de tournage de "Rust".

La requête, déposée devant le premier tribunal de district judiciaire du Nouveau-Mexique, soutient que le rôle d'Andrea Reeb en tant que procureur spécial viole la Constitution du Nouveau-Mexique parce qu'elle est également membre élue de la Chambre des représentants de l'État.

"Le représentent Reeb n'est pas constitutionnellement autorisé à servir simultanément de législateur et de procureur spécial", a écrit un avocat d'Alec Baldwin, Luke Nikas, dans la requête. "Cela confère à la même personne deux pouvoirs fondamentaux de différentes branches - légiférer et poursuivre - et est donc interdit par le langage clair de l'article III de la Constitution du Nouveau-Mexique."

Dans un communiqué, Heather Brewer, une porte-parole des procureurs, a déclaré que: "Alec Baldwin et ses avocats peuvent utiliser toutes les tactiques qu'ils veulent pour détourner l'attention du fait que Halyna Hutchins est décédée à cause d'une négligence grave et d'un mépris téméraire pour la sécurité, sur le plateau de tournage de 'Rust'. Cependant, les procureurs resteront concentrés sur les preuves et sur le jugement de cette affaire afin que justice soit rendue".

Alec Baldwin doit comparaître ce mois-ci pour la première audience de l'affaire.