De mystérieux objets découverts dans le ciel américain : “Aux États-Unis, c’est la panique”

Deux autres “objets non identifiés” – l’un survolant les États-Unis, l’autre le Canada – connaissent le même sort que le ballon chinois, peu de temps après. “Nous ne savons pas qui est le propriétaire de l’objet intercepté au-dessus des États-Unis, si c’est un État ou une entreprise ou un particulier […]. Et nous ne comprenons pour l’heure pas son usage”, déclare la Maison-Blanche dans la foulée. Enfin, un quatrième “objet” est abattu ce dimanche 12 février au-dessus du lac Huron, dans le nord des États-Unis. Cet enchaînement suscite de vives interrogations outre-Atlantique. D’où viennent ces objets ? Faut-il s’inquiéter d’une telle succession en un si court laps de temps ?

”Ces objets survolant les États-Unis deviennent une obsession”

Si certains analystes évoquent le début d’une potentielle “opération majeure d’espionnage chinoise” pour recenser les capacités militaires étrangères, d’autres sont plus nuancés. “Les États-Unis sont en état d’alerte”, détaille le spécialiste de la VRT Björn Soenens. “Les radars ont été ajustés pour qu’ils puissent détecter des objets plus petits et se déplaçant plus lentement.”

Cette capacité à détecter davantage d’objets plus rapidement pourrait expliquer l’enchaînement de ces dernières semaines. “On ne peut pas dire avec certitude s’il y en a plus. Il y a probablement toujours eu des objets dans l’espace aérien, mais ils ne sont pas toujours retrouvés et abattus”, poursuit M. Soenens sur la VRT. “[…] Depuis la découverte du premier ballon chinois, c’est la panique. Tout le monde regarde les radars, ça devient une obsession.”