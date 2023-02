L'auteur de la fusillade de Buffalo condamné à la prison à vie pour tuerie raciste

En novembre, il avait plaidé coupable de meurtres racistes et acte de terrorisme devant la justice de l'Etat de New York.

Le 14 mai, après des mois de préparatifs, il s'était rendu dans un supermarché de Buffalo en tenue de combat, armé d'un fusil semi-automatique de type AR-15 et d'une caméra diffusant ses actes en direct sur internet.

Il avait progressé méthodiquement sur le parking puis dans le magasin, tirant sur les clients et les employés. Il avait fait dix morts, âgés de 32 à 86 ans, et trois blessés.

Dans ses messages et un manifeste raciste, suprémaciste et complotiste qui lui a été attribué, Payton Gendron avait écrit plusieurs mois avant le massacre qu'il voulait tuer des personnes noires et qu'il visait un quartier pauvre et isolé de Buffalo en raison de sa forte proportion d'Afro-Américains.