"Ces avions sont nettoyés deux fois par an"

L'ancienne hôtesse commence son récit avec des informations peu ragoûtantes : "Les toilettes d’avion ne sont pas grand-chose de plus qu’un placard, sans air pur. Il n’y a pas de fenêtre et la ventilation de l’air est mauvaise. Cela signifie qu’à chaque fois que vous allez aux toilettes, non seulement vous respirez l’air de nombreuses autres personnes qui ont « fait leur affaire » avant vous (surtout s’il s’agit d’un vol long-courrier), mais vous pouvez également respirer d’éventuelles particules d’excréments qui circulent dans l’air après avoir tiré la chasse". "Il vaut mieux y porter un masque", ajoute-t-elle.

De plus, concernant les petits lavabos au débit très faible d'eau pour se laver les mains, la professionnelle met en garde les passagers. "Un des grands problèmes de l’aviation à l’heure actuelle, c’est le manque de personnel. Résultat : nous n’avons pas toujours le temps d’effectuer un nettoyage en profondeur des toilettes", explique-t-elle en insistant sur l'interdiction de boire cette eau qui n'est jamais filtrée, tout en conseillant de ne pas se rincer les mains avec. Pour ce faire, il vaut mieux privilégier une petite bouteille d'eau.

Un expert en voyages aériens, George Hobica, confirme ce manque d'hygiène au NY Post : "Ces avions sont nettoyés en profondeur deux fois par an."

Une question de timing

Selon l'expert, "le pire moment pour utiliser les toilettes de l'avion est juste avant le décollage et à la toute fin du vol, surtout s'il s'agit d'un long-courrier". En effet, c'est à ce moment-là que les toilettes sont le plus utilisées et qu'il y a le plus de bactéries.

Il vaut également mieux se tenir à distance après des turbulences, puisque des passagers pourraient se sentir mal.

Le meilleur moment pour y aller serait donc avant que le repas soit servi, d'après l'hôtesse de l'air. En effet, "les aliments servis dans les avions ne sont pas nutritifs. La nourriture peut être huileuse, riche en sel et en graisses, ce qui n'est pas très bon pour la santé intestinale ou les selles", a-t-elle expliqué. "Si un repas ne convient pas à un passager et qu'il doit aller aux toilettes à cause de cela, vous n'avez pas envie d'y être tout de suite après."

"Tout essuyer"

Pour finir, l'ancienne hôtesse suggère d'"éviter le contact direct avec le plus de surfaces possibles". L'hygiène pouvant être déplorable, elle conseille d'"absolument essuyer chaque surface avant de la toucher, mais si ce n'est pas possible, prenez quelques feuilles de [papier toilette] et utilisez-les pour éviter de toucher quoi que ce soit directement du bout des doigts."