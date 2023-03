Quatre Américains visés par des tirs et enlevés au nord-est du Mexique

"Peu de temps après avoir franchi la frontière, des hommes armés non identifiés ont ouvert le feu sur les passagers dans le véhicule. Les quatre Américains ont ensuite été placés dans un autre véhicule et enlevés par les hommes armés", a indiqué le FBI.

Le FBI offre une récompense de 50.000 dollars (47.000 euros) pour toute aide contribuant au sauvetage des victimes et à l'arrestation des suspects.

La ville de Matomoros, située juste derrière la frontière américaine, à côté de Bronswille au Texas, est en proie à des violences liées au trafic de drogue et au crime organisé. Les routes de la région de Tamaulipas sont considérées comme les plus dangereuses du Mexique en raison des risques d'enlèvement et d'extorsion par des groupes criminels.