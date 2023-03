Selon l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), les nouvelles normes proposées permettraient d'éviter le rejet de près de 265.000 tonnes de polluants.

Les centrales à charbon relâchent de "grands volumes d'eaux usées dans les cours d'eau, comme les étangs, les lacs, les rivières", a souligné l'EPA dans un communiqué. Or ces eaux usées contiennent des métaux toxiques et d'autres polluants (mercure, arsenic, nickel...).

Ils peuvent nuire à l'écosystème et à la santé des populations en contaminant des sources utilisées pour la consommation d'eau. Les populations à faibles revenus et les minorités sont disproportionnellement affectées par cette pollution, a souligné l'EPA.

"Les limites proposées par l'EPA, fondées sur la science, vont réduire la contamination de l'eau par les centrales à charbon et aider à avoir un air et une eau propres, et des terres saines pour tous", a déclaré dans un communiqué Michael Regan, le patron de l'agence américaine.

Selon la proposition, les centrales s'engageant à arrêter le charbon d'ici 2028 bénéficieront d'une exemption.

Les nouvelles normes sont soumises à une période de débat public obligatoire durant 60 jours.

"Des technologies abordables existent pour éliminer presque tous les métaux toxiques et les autres produits chimiques des eaux usées des centrales -- et beaucoup de centrales les utilisent déjà", a souligné dans un communiqué Holly Bender, de l'organisation environnementale Sierra Club, qui a applaudi l'annonce.

Selon cette organisation, les centrales à charbon sont responsables de 30% de la pollution des eaux de surface.

La plupart des centrales à charbon en service aux Etats-Unis ont été construites dans les années 1970 et 1980, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Avec le développement des centrales à gaz et la baisse des coûts des énergies renouvelables, une quantité importante de centrales à charbon a fermé durant la dernière décennie.

Le charbon produisait 19,5% de l'électricité américaine en 2022, contre un peu plus de 37% dix ans plus tôt.