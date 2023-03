Une fillette de 3 ans tue accidentellement par balle sa sœur aux États-Unis

L'enfant de 3 ans a échappé au contrôle des adultes et "a eu accès à un pistolet semi-automatique, chargé. Les membres de la famille ont entendu un coup de feu. Ils se sont précipités dans la pièce et ont trouvé la fillette de 4 ans, sur le sol, inerte", a indiqué à la presse le shérif du comté de Harris, dans la banlieue de Houston, Ed Gonzalez. Le décès de la jeune victime a été constaté sur place. "Il semble s'agir d'une nouvelle histoire tragique où un enfant a eu accès à une arme à feu et a touché quelqu'un d'autre", a ajouté le chef policier.