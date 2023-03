États-Unis: l'Utah va requérir l'accord parental pour l'accès aux mineurs sur les réseaux sociaux

Le texte, qui entrera en vigueur en mars 2024, a été conçu en réponse aux craintes concernant l'addiction croissante des jeunes aux réseaux sociaux, le cyberharcèlement et la collecte de données sur les enfants. Mais le monde de la tech et des groupes de défense des droits civiques ont estimé que cela pourrait restreindre l'accès des adolescents marginalisés à des ressources en ligne, et mettre en danger la liberté d'expression. "Nous refusons désormais de laisser les plateformes de réseaux sociaux continuer de nuire à la santé mentale de nos jeunes", a tweeté le gouverneur de cet Etat de l'Ouest américain, Spencer Cox, qui a promulgué jeudi les deux lois concernées.