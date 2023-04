Plus de 60 tornades en 24h aux États-Unis: au moins 11 morts, des villages dévastés

Au moins 11 personnes sont mortes dans le sud et le centre-est des Etats-Unis lors du passage de tornades et de violentes tempêtes qui ont mis maisons et commerces en pièces, tandis que le nord-est du pays se prépare samedi à de possibles puissants orages. Le précédent bilan faisait état de huit morts, et CNN parle déjà d'au moins 17 morts.